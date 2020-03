Compartilhar no Facebook

Centro de Rio Negro no ano de 1908, com detalhe, no lado direito, para a capela que deu origem a Igreja Matriz Bom Jesus da Coluna. Ao fundo, a já existente Igreja Luterana.

Para o leitor se situar: no local onde estão as carroças, hoje, é a entrada da Lanchonete Chaparral.

Foto: Acervo/Maria da Glória Foohs