Em Itaiópolis, comércio fechado a partir da tarde de hoje (18)

De acordo com uma nota oficial emitida pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Empresarial de Itaiópolis (AEI), a recomendação das entidades é pelo fechamento do comércio da cidade, o qual deveria acontecer a partir das 12h desta quarta-feira, dia 18.

Gilmar Sadloski, presidente da CDL e AEI foi quem assinou a nota.

ABAIXO NOTA OFICIAL DA CDL E AEI NA ÍNTEGRA

“Nota oficial de esclarecimento. Comércio fechado a partir desta quarta-feira (18).

Nós da CDL e AEI, orientamos o fechamento do comércio após às 12h, tendo em vista que já conversei com os presidentes das cidades vizinhas e todos estão adotando estas medidas, a PM passará orientando o fechamento do comércio. Com exceção de mercados, postos e farmácias.

Também peço que orientem seus funcionários para permanecerem em casa, caso contrário nosso esforço vai ser em vão.

E vamos todos usar o bom senso e comprar no mercado somente o básico, para não faltar mercadorias.

Obrigado a todos e que Deus nos proteja, com saúde e força para superarmos esta epidemia.

Gilmar Sadloski

Presidente AEI e CDL”

Foto: Divulgação