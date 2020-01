Em Riomafra, poucos fogos de artifício na virada de ano

Compartilhar no Facebook

Apenas discussão. Nenhuma proibição, tanto em Mafra quanto em Rio Negro, foi sancionada até agora com relação aos polêmicos fogos de artifício. Mas para quem ficou na terrinha durante a virada de ano, visivelmente, os foguetes que celebraram a chegada de 2020 foram em menor número do que em anos anteriores.

Talvez pelo custo, pela situação econômica atual, por outras prioridades ou pelo receio do perigo que oferecem. O motivo é incerto, mas a realidade é que, a cada ano, é notável que Riomafra fica ‘menos barulhenta’ no Réveillon.

Quem é bom de memória deve lembrar, há pelo menos uma década, quando os “estouros” dos fogos, além da festa à 0h do dia 01 de janeiro, também aconteciam ao longo de todo o dia 31.

DISCUSSÃO SOBRE O ESTAMPIDO DOS FOGOS

Em Rio Negro, tramita na Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que tem o objetivo de proibir o comércio, o manuseio e a soltura de fogos de artifício que causam poluição sonora e com potencial risco à vida, ou seja, com barulho.

De acordo com os vereadores, o projeto ṇo tem apenas a finalidade de proteger os animais, mas tamb̩m reduzir o transtorno para parte da popula̤̣o Рidosos, crian̤as e pessoas com autismo.

O projeto ainda precisa ser apreciado e votado pelo plenário. Se aprovado, terá validade após 180 dias da sanção do prefeito.

Já em Mafra, através das redes sociais, um vereador chegou a interagir com a população no final do ano passado, buscando se decidir sobre a apresentação de um Projeto de Lei semelhante ao rionegrense.

Pelas redes sociais, o assunto gerou muito debate e até interpretações equivocadas. Tanto que, a única loja especializada em artefatos pirotécnicos da região, localizada em Mafra, frisou em seus anúncios que os fogos de artifício ‘ainda não estão proibidos em Riomafra’.

Foto: Agência Brasil/Divulgação