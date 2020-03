Compartilhar no Facebook

A mafrense Daiana Claudia de Souza, 22 anos, também em vídeo exclusivo, contou a sua experiência com a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, onde esteve nos últimos quatro meses. Da cidade de Wisconsin Dells, estado de Wisconsin, Daiana retornou a Mafra no último final de semana.

Ela também segue totalmente isolada pelo período de 15 dias, sendo monitorada diariamente pela Secretaria de Saúde de Mafra.