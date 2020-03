‘Fake news’ do coronavírus em Mafra: a origem do boato

Um pouco de irresponsabilidade de alguns órgãos de imprensa, aliada ao despreparo de quem deveria saber administrar o assunto. Essa foi a receita, entre ontem e hoje, para uma avalanche de ‘fake news’ sobre um possível caso de coronavírus em Mafra.

Começou com o atendimento de um caso suspeito na UPA, que virou assunto na cidade toda. Não deveria. Continuou na manhã desta terça-feira, quando a assessoria de comunicação da Prefeitura anunciou (e horas depois cancelou) uma coletiva de imprensa sobre o caso. Antes do cancelamento do evento, um jornal já havia publicado em suas redes sociais a informação da coletiva, porém, com uma chamada que casou certo pânico na população. Principalmente porque a maioria, infelizmente, tira suas conclusões sem abrir o link da matéria.

Ao compasso que a informação inverídica se proliferava, muito mais rápido que qualquer epidemia – pelas redes sociais já tinha gente confirmando que havia coronavírus em Mafra (vejam o poder de uma notícia falsa!) – o setor de comunicação demorou horas para emitir uma nota oficial (somente às 16h38min) desmentindo o caso.

Nesse horário, meu amigo… Álcool gel e máscaras já estavam em falta em muitos locais.

NOTA DA PREFEITURA DE MAFRA EMITIDA ÀS 16H38MIN

“Prefeitura de Mafra tranquiliza a população: não existe caso de coronavírus no município

A Prefeitura de Mafra informa que, até o momento, não existem casos notificados de coronavírus – COVID-19 (SARS-CoV-2) no município.

A Saúde de Mafra vem seguindo todas as recomendações de biossegurança do Ministério da Saúde, indicadas aos pacientes sintomáticos respiratórios – sendo que estas são precauções padrão adotadas em unidades de saúde para casos de intercorrências respiratórias seja ela de qualquer etiologia.

A Saúde de Mafra tranquiliza a população destacando que o monitoramento de casos é uma prática que faz parte do processo de trabalho da Vigilancia Epidemiológica e das unidades Estratégias Saude da Familia e que o uso de máscaras e demais EPIs é indicado para efetuar a proteção e a prevenção para quaisquer casos de infecções respiratórias, não havendo portanto motivo para alarde.

Destaca-se que este monitoramento é fundamental para o controle epidemiológico, diante de uma situação de alerta de um vírus que está percorrendo o mundo.

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o coronavírus.

Recomenda-se:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.”

Foto: Mike Stobbe AP Medical Writer