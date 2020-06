Família de bebê vítima da falta de combustível em ambulância do SAMU continua pedindo justiça

Parece que faz menos tempo, é verdade. Mas já se passaram três anos desde o triste 10 de junho de 2017 – dia em que uma família de Mafra (SC) perdeu sua filha, a pequena Heloísa Mathias Lisboa, com um ano e 20 dias de idade.

Na época, o acontecimento teve repercussão nacional e até mundial, visto o atraso de quase 15 horas no transporte da bebê do Hospital São Vicente de Paulo para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, na cidade de Joinville (SC), devido a, pasmem, falta de combustível nas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Três anos depois, a família continua aguardando por justiça. Na última semana, em forma de protesto, a família afixou faixas em alguns pontos da cidade, relembrando o fato e cobrando que os responsáveis não fiquem impunes.

Alexandre Lisboa, tio da menina – que na época gravou um vídeo denunciando o caso, o qual ganhou milhares de compartilhamentos – fez uma nova gravação na madrugada deste domingo (14).

ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO

A última movimentação do caso noticiada na imprensa foi em abril de 2019, quase dois anos depois do ocorrido, onde nove pessoas – entre diretores e médicos do SAMU – viraram réus no caso. Com o recebimento da denúncia pela Justiça, os acusados passaram agora a figurar como réus em ação penal pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com a relevância da omissão.

O CASO

Heloísa foi internada no dia 07 de junho de 2017 no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, com suspeita de pneumonia. Como o quadro se agravou, foi solicitada na manhã do dia seguinte a sua transferência para o Hospital Infantil de Joinville, já que este conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil.

A vaga foi aprovada, mas a transferência se tornou uma agonia para os familiares da menina. Tudo porque as ambulâncias do SAMU de Mafra estavam sem combustível.

Embora toda equipe médica do hospital da cidade e os próprios pais da menina tenham se prontificado a pagar pelo combustível, o pedido foi recusado – o SAMU alegou, segundo o boletim de ocorrência registrado pelos pais, que as ambulâncias não poderiam ser abastecidas por terceiros.

Outras tentativas de transferência acabaram malsucedidas. Primeiro, uma ambulância de Rio Negrinho (SC), cidade vizinha, não pôde realizar o deslocamento porque não estava com seu quadro médico completo. Outra opção, um helicóptero da Polícia Militar de Joinville não seguiu para Mafra por causa de más condições climáticas.

Uma ambulância de Canoinhas (SC), outra cidade da região, acabou fazendo o transporte – no entanto, apenas até Rio Negrinho, pelo mesmo problema de falta de combustível que afeta municípios do Estado. Foi outra ambulância, de Jaraguá do Sul (SC), que concluiu a transferência de Heloísa para Joinville, já na madrugada do outro dia.

A família diz que entre o pedido e a transferência passaram-se 15 horas. Ao meio-dia de 10 de junho, Heloísa sofreu uma terceira parada cardíaca e não resistiu.

Com informações: Click Riomafra/Arquivo

Vídeo: Alexandre Lisboa/Facebook

Foto: Robson Komochena