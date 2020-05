Ferragens Negrão desmente boato de fechamento

Da mesma forma que são eficazes na propagação de conteúdo, as redes sociais também se tornam verdadeiras armadilhas quando se tratam de notícias falsas, as populares “fake news”.

Na última terça-feira (26), a vítima das notícias falsas foi uma empresa de Rio Negro (PR): a Ferragens Negrão que, segundo postagens, havia fechado e demitido 120 pessoas.

No início da manhã desta quarta-feira, dia 27, o blog entrou em contato com a empresa, que desmentiu os fatos. De acordo com Karoline Christoff, coordenadora da Ferragens Negrão, a empresa continua operando normalmente, com o efetivo de 28 funcionários, dentro de todas as normas determinadas pelas autoridades de saúde em combate ao coronavírus.

“Felizmente não tivemos nenhuma demissão. Seguimos trabalhando normalmente, dentro de todos os protocolos estabelecidos pelas secretarias de saúde (municipal e estadual), com distanciamento, uso de máscaras e álcool gel, entre outros procedimentos. E isso acontece não só em Rio Negro, mas em todas as nossas unidades, presentes em mais cinco estados”, destacou Karoline, que coordena as cinco televendas.

A EMPRESA

A Ferragens Negrão completa 19 anos de história em Riomafra. Durante 15 anos a empresa teve sua sede em Mafra (SC). E, desde 2016, opera em Rio Negro (PR), na rua XV de Novembro, nº 840.

No Brasil, a Ferragens Negrão soma 52 anos de atuação no ramo de televendas, presente em cinco estados: Guaíba (RS), Feira de Santana (BA), Capivari (SP) e Resende (RJ) atendendo todo o território nacional.

Foto: Karoline Christoff/Divulgação