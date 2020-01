Compartilhar no Facebook

Tradicional festa em honra ao padroeiro São Sebastião, movimentou a localidade da Moema, em Itaiópolis, neste final de semana.

O evento contou com uma vasta programação, sendo o ponto alto a tarde dançante, que aconteceu no domingo, com a banda Milenium Cia Show.

Confira alguns registros da festa:

Fotos: Divulgação/Capela São Sebastião