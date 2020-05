Gestante de 28 anos é o sexto caso de coronavírus confirmado em Rio Negro

Depois dos dois casos do novo coronavírus (Covid-19) confirmados em Rio Negro (PR) na manhã desta sexta-feira (15) – dois homens de 20 e 50 anos, respectivamente – a Secretaria de Saúde teve mais um caso – o terceiro do dia – confirmado por volta das 19h.

A confirmação veio através do Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), que atestou positivo para o exame de um paciente do sexo feminino, gestante, com 28 anos de idade. A paciente encontra-se estável e em isolamento domiciliar.

O caso também é considerado “importado”, visto que a paciente recebeu visitas oriundas de outra cidade e seu marido também trabalha fora do município. Dessa forma, segundo a secretária de saúde Simone Gondro, a equipe epidemiológica trabalha no protocolo de bloqueio e mapeamento dessas pessoas, para diagnosticar a origem da infecção.

Todos estão isolados, sendo monitorados e aguardando exames do Lacen/PR.

POSTAGEM DAS 10h45min DE HOJE