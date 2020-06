Governo do PR desmente nota que viralizou e nega lockdown geral

Em uma postagem oficial, às 20h27min desta segunda-feira, dia 29, o Governo do Paraná negou a possibilidade de adotar lockdown geral no Estado. De acordo o órgão, estão sendo elaboradas medidas mais duras de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Nesta terça-feira (30), o governador Ratinho Junior se reúne com o comitê de enfrentamento à Covid-19, formado por técnicos do governo e de entidades representativas, além de deputados e secretários de Estado.

NOTA QUE VIRALIZOU

Uma nota do colunista político Marc Souza, publicada pelo portal RIC Mais PR, deu como certa a medida, que além de se espalhar rapidamente pelas redes sociais, causou certo pânico na população. Veja a nota:

“O governador Ratinho Júnior vai decretar lockdown no Paraná a partir da próxima quarta-feira (1) devido ao aumento dos casos da Covid-19. As medidas estão sendo estudadas e deverão ser regionais, de acordo com a realidade de cada local. Nas regiões com lockdown, a medida terá duração de 14 dias. Os detalhes ainda estão sendo discutidos pela equipe técnica do governo e deverão ser anunciados amanhã, quando o decreto será editado.”