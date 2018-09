Grupo Marcação, hoje, no Programa do Ratinho

Da s√©rie ‚Äėgente que brilha‚Äô: mafrenses do Grupo Marca√ß√£o, que na noite de hoje (05), estar√£o participando do Programa do Ratinho, a partir das 22h30min.

Com ‚ÄúE o Gole‚ÄĚ, a nova m√ļsica de trabalho, sendo a mais executada no segmento no sul do pa√≠s, o grupo foi convidado a participar do quadro ‚ÄúBoteco do Ratinho‚ÄĚ.

O grupo esteve no √ļltimo dia 22¬† nos est√ļdios do Sistema Brasileiro de Televis√£o (SBT), em S√£o Paulo, gravando para o programa que vai ao ar nesta noite.

Sucesso e vida longa do Grupo Marcação!

Foto: Divulgação