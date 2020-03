Insegurança continua vencendo em RN: mais um estabelecimento fechado

Compartilhar no Facebook

O assunto é um dos mais repercutidos as últimas horas. Mais um estabelecimento comercial de Rio Negro que “se rende” aos criminosos. Afinal, o número de assaltos no local já chegou a uma dúzia.

Trata-se da Panificadora Kuchenhaus, filial localizada na avenida Xavier da Silva, próximo ao Clube Vitória, que deixou de atender temporariamente até que faça sua mudança de local.

MENSAGEM DO ESTABELECIMENTO

Na porta do estabelecimento, um recado resume e explica aos clientes o motivo do fechamento:

“Estamos fechados

Infelizmente devido à falta de segurança estamos fechando esta filial até a nossa mudança de endereço em breve.

Pedimos desculpas aos nossos clientes, mas pela integridade de nossas funcionárias e em respeito a vocês tivemos que tomar esta decisão.

+ Segurança

– Impunidade

Mais de 12 vezes nosso estabelecimento foi alvo de bandidos.

E nada acontece. Basta!”

AVENIDA XAVIER CONTINUA ESCURA

No mês de dezembro, a avenida Xavier da Silva, teve a implantação de postes no lado oposto da via, conforme anunciado pelo vice-prefeito em suas redes sociais (e noticiado aqui), a qual deveria ganhar mais iluminação (de led, inclusive), resolvendo um problema recorrente e já muito cobrado aqui neste espaço.

Quase três meses se passaram e a avenida conta apenas com os postes e fiação, mas nenhuma luminária foi colocada, o que faz o local continuar sendo um dos mais escuros e perigosos da cidade.

POLICIAMENTO

Outro fator muito cobrado e aguardado, porém, com poucas soluções em pelo menos uma década, se refere a limitada estrutura e efetivo policial de Rio Negro, que conta com poucos soldados, uma viatura e a dependência da cidade da Lapa para atendimentos mais específicos.

É preciso reconhecer, a insegurança e o medo, cada dia mais, estão tomando conta de Rio Negro. Até quando? Com a palavra, nossas autoridades!