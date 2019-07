Insegurança em Rio Negro: faltam culhões e representatividade aos nossos políticos

Rio Negro, hå décadas, se tornou uma piada no que se refere a segurança, infelizmente. E não é por culpa da polícia, mas pela falta dela.

Falta investimento, faltam vĂĄrias viaturas e motos circulando, fazendo rondas, efetivo maior, capaz de atender diversas ocorrĂȘncias ao mesmo tempo (e nĂŁo uma de cada vez, como muitas vezes, ao ligar 190, o solicitante ouve “a viatura estĂĄ atendendo outra ocorrĂȘncia”).

Nossos representantes polĂ­ticos (de papelĂŁo), hĂĄ anos provam que nĂŁo tĂȘm expressĂŁo com o Governo do Estado. A histĂłria Ă© sempre a mesma, assim como a pose na foto, em Curitiba, quando vĂŁo atĂ© lĂĄ ouvir promessas e voltar com ilusĂŁo. Mas ninguĂ©m atĂ© agora teve culhĂ”es para bater na mesa e fazer acontecer.

Rio Negro continua esquecido pelo Estado, principalmente no que se refere Ă segurança pĂșblica. E a consequĂȘncia disso: mais um empresĂĄrio que acreditava no potencial econĂŽmico da cidade, pagando seus tributos, prejudicado. Se obrigando a fechar, afinal, teve todo o seu estoque roubado. Sem ninguĂ©m, absolutamente ninguĂ©m, ver ou ouvir nada.

Que eu lembre, nas campanhas eleitorais, nĂŁo foi isso o prometido. AliĂĄs, se recapitularmos as promessas de todos os candidatos eleitos, acredito que nem 20% foi cumprido.

Vamos debater? Por que o investimento na segurança pĂșblica de Rio Negro Ă© precĂĄrio? A ponto que, recentemente, comerciantes e entidades de classe se obrigaram a ir atĂ© a Assembleia Legislativa suplicar por melhorias no setor.

Com a palavra: o prefeito, os vices (o de verdade e o “autoproclamado”) e nossos vereadores (que recentemente aprovaram seu próprio aumento salarial).