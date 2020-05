O prefeito de Itaiópolis (SC), Reginaldo Jose Fernandes Luiz, confirmou em vídeo na manhã desta segunda-feira, dia 25, o primeiro óbito por coronavírus (Covid-19) no município.

A vítima trata-se do terceiro caso diagnosticado na cidade, confirmado no último sábado (23): um paciente do sexo masculino, com 66 anos de idade, o qual já apresentava outras doenças.

A família está isolada e monitorada pela equipe epidemiológica.

Vídeo: Prefeitura Itaiópolis/Divulgação