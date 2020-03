Itaiópolis suspende aulas na rede municipal e eventos do DME

A Prefeitura de Itaiópolis decidiu, na tarde desta terça-feira, dia 17, pela suspensão em caráter preventivo das aulas nas unidades municipais de ensino. A decisão começa a valer a partir desta quarta-feira (18), com previsão inicial de retorno para 18 de abril.

Já sobre os Centros de Educação Infantil (CEIs), o atendimento segue até sexta-feira (20) e a suspensão dos serviços se dará a partir de segunda-feira, dia 23. De acordo com a nota, os pais que não tiverem como deixar seus filhos em casa poderão levar ao CEI, porém, assumindo a responsabilidade pela saúde da criança.

A decisão foi informada às 15h04min, através de nota oficial nas redes sociais do município.

NOTA NA ÍNTEGRA

“Embora não haja casos confirmados do novo coronavírus (COVID-19) em Itaiópolis, a Administração Municipal decidiu, em caráter preventivo, através do decreto Estadual 507/2020 e o Decreto Municipal 2.295, suspender as aulas nas unidades municipais de ensino a partir desta quarta-feira (18). A medida foi tomada para evitar possível disseminação do COVID-19 entre os alunos. Na próxima segunda-feira (23), também será suspenso o atendimento nos Centros de Educação Infantil (CEIs). Os pais que não tiverem como deixar seus filhos em casa poderão levar ao CEI, porém a saúde da criança fica por responsabilidade dos pais.

Também foram suspensos os eventos públicos e privados, com capacidade de reunirem várias pessoas, incluindo festas, eventos, reuniões, entre outros. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e uma possível transmissão do COVID-19.

Segundo o Ministério da Saúde, se cuidados básicos para conter o vírus não forem tomados, o número de infectados pode dobrar em apenas três dias. Como ocorreu na Itália, o grande avanço da doença tem potencial de gerar um colapso no sistema de saúde, prejudicando o atendimento e colocando em risco a vida de pacientes com outros problemas.

Então, evite frequentar lugares aglomerados por onde passam muitas pessoas. Se puder, prefira ficar e trabalhar em casa. Ao se expor desnecessariamente, você corre risco de ficar doente. E mesmo que tenha apenas sintomas leves da COVID-19 (ou nem tenha sintomas), estará sujeito a transmiti-la a quem pode apresentar problemas graves, colocando um número maior de vidas em perigo”.

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (DME)

Também foram cancelados os eventos do Departamento Municipal de Esporte e Lazer, com agenda já estabelecida, como: Jogos da Terceira Idade, Jogos Escolares, Torneio de Truco e de Vôlei de Areia Feminino, bem como os treinamentos de todas as escolinhas municipais.