Itaiópolis tem segundo óbito por coronavírus

Foi confirmado pela Prefeitura de Itaiópolis (SC) nesta terça-feira, dia 16, o segundo óbito por coronavírus (Covid-19) no município.

A vítima é a segunda paciente diagnosticada com a doença na cidade – confirmada no dia 16 de maio. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, com 69 anos de idade, morada da área urbana da cidade, a qual também sofria de outras doenças associadas.

Ela estava hospitalizada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a Secretaria de Saúde, a família já foi monitorada pela Vigilância Epidemiológica e cumpriu o período de isolamento.

Imagens: Divulgação