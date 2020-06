JBS entrega EPIs e cestas básicas a Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado, dia 27, a JBS realizou a entrega de mais de 60 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscaras cirúrgicas e máscaras N95, aventais, luvas descartáveis e toucas – ao município de Itaiópolis (SC). Completaram a doação mais 500 cestas básicas. A entrega aconteceu no terminal rodoviário da cidade, foi feita por Eder Luis Tonelo (gerente industrial da empresa) ao prefeito Reginaldo Fernandes Luiz e faz parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.

Em Santa Catarina, a JBS fará a doação de R$ 28 milhões, sendo R$ 10 milhões para o governo do Estado e R$ 18 milhões para 25 municípios catarinenses, beneficiando quase dois milhões de pessoas.

Vídeo: Divulgação