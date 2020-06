Jovem de 23 anos é o 18º caso de coronavírus confirmado em Rio Negro

A secretária de saúde de Rio Negro (PR) confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 22, o 18º caso de coronavírus (Covid-19) na cidade.

O exame que atestou positivo pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) é de um paciente do sexo feminino, com 23 anos de idade, a qual teve contato com pessoa de outro município (visitante). A paciente está em isolamento domiciliar.

15 CASOS CURADOS

Dos 18 casos diagnosticados em Rio Negro desde o início da pandemia, 15 já estão recuperados. Dois encontram-se em tratamento domiciliar e um entrou em óbito.

