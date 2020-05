Luto: Rio Negro perde advogado e ex-vereador Valmor Nardes

Compartilhar no Facebook

Faleceu no início da tarde desta quinta-feira (28), aos 77 anos de idade, o advogado José Valmor Ribeiro Nardes, popularmente conhecido como Valmor Nardes.

Ele estava internado há 10 dias no Instituto de Neurologia e Cardiologia (INC) de Curitiba (PR), onde se tratava de problemas cardíacos.

Valmor Nardes era conhecido no meio político de Rio Negro (PR), onde foi vereador e vice-prefeito. Também já exerceu o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Negro. Em seus momentos de lazer, gostava de atuar no CTG Rincão da Saudade, onde era patrão.

Deixa enlutados esposa (e advogada) Irmeli Melz Nardes, filhos Daniela e Alexandre e um vasto círculo de amizades.

Velório e sepultamento ainda não foram definidos pelos familiares.

Aos familiares e amigos, as condolências deste colunista.

Foto: Divulgação/Facebook pessoal