Mafra chega ao 14º caso de coronavírus e ‘empata’ com Rio Negro

A Prefeitura de Mafra (SC) divulgou às 19h30min desta terça-feira, dia 09, a atualização diária do boletim do coronavírus (Covid-19) na cidade.

De acordo com os dados oficiais, a cidade teve mais um caso confirmado da doença. Trata-se de paciente do sexo feminino, com 38 anos de idade, a qual está em isolamento domiciliar.

Com a 14ª infecção, Mafra se iguala a vizinha cidade de Rio Negro (PR) no número de casos confirmados até agora. Seis casos mafrenses já estão recuperados e oito seguem em tratamento.

