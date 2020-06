Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra (SC) confirmou na noite desta segunda-feira (08) mais dois casos do novo coronavírus (Covid-19).

São dois pacientes do sexo masculino, com 53 e 80 anos. Ambos seguem em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela equipe de epidemiológica do município.

Com isso, a cidade chega a 13 registros de infecção, sendo: seis recuperados e sete em tratamento.

