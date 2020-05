Compartilhar no Facebook

Foi confirmado no início da manhã desta sexta-feira, dia 29, mais um caso de paciente infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) no município de Mafra (SC).

O sétimo caso positivo do vírus na cidade é de paciente do sexo feminino com 34 anos de idade, a qual permanece em isolamento domiciliar.

Seus contatos também permanecem isolados e estão sendo monitorados pela equipe de saúde do município. A forma de contágio não foi divulgada.