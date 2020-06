Mafrenses em Brasília: placa no jardim STF, protestos e encontro com ministro

Nas últimas 24 horas, alguns vídeos ganharam centenas de compartilhamentos pelas redes sociais em Mafra (SC), Rio Negro (PR) e região. As imagens, feitas e postadas de forma pública no Facebook, ou seja, sem nenhuma restrição a quem as procurar, mostram a aventura de um grupo de mafrenses que, de moto, foram neste final de semana até Brasília (DF).

Durante o passeio, os mafrenses Рdeclaradamente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro Рse manifestaram na Esplanada dos Minist̩rios, trocaram alguns xingamentos com uma carreata da oposi̤̣o, afixaram uma placa no jardim do Supremo Tribunal de Justi̤a (STF) e ainda encontraram o ministro da Educa̤̣o, Abraham Weintraub.

Nas redes sociais, naturalmente os vídeos renderam muitos comentários – prós e contras. O registro do encontro com o ministro acabou se tornando alvo maior de críticas, visto a falta do uso de máscaras e os abraços trocados.

Vídeos: Ney Altmayer/Facebook