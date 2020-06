Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra (SC) confirmou às 22h deste sábado, dia 27, mais quatro casos positivos de coronavírus (Covid-19) na cidade.

São três pacientes do sexo feminino (17, 45 e 49 anos de idade) e um paciente do sexo masculino, com 22 anos. Todos apresentam quatro estável e estão em isolamento domiciliar.

Com os quatro novos diagnósticos, a cidade chega a 28 casos positivos. Desses, 20 já estão recuperados, sete estão em tratamento domiciliar e um internado em enfermaria.

Imagens: Divulgação