Maioria dos supermercados de Riomafra se une e define novo horário de atendimento

Em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a rotina tem se alterado para a maioria das pessoas não só no Brasil como em todo o mundo. Desde fechamento de estabelecimentos até horários diferenciados, as mudanças são muitas, visando a prevenção contra o vírus, mas também a manutenção dos serviços considerados essenciais.

E o setor supermercadista está na lista dos segmentos que não podem parar, afinal, é um serviço indispensável para a população.

Sete estabelecimentos das cidades de Mafra (SC) e Rio Negro (PR) se uniram e decidiram, em conjunto, por um novo cronograma de funcionamento durante este período turbulento de pandemia. O grupo é composto por: Supermercados Avante, Avante Mix, Da Villa, Joeni, Grupo Mig, Willner e Willner Plus.

HORÁRIOS

Os novos horários definidos são:

– Segunda a sexta-feira: das 8h30min à s 19h

– Sábado: das 8h à s 18h

– Domingo: fechado

PREVENÇÃO

Ainda, na nota emitida em conjunto, os supermercados reforçam que estão tomando todas as medidas de higiene e prevenção necessárias contra a proliferação do coronavírus.

Foto: Sebrae Inteligência Setorial/Divulgação

Arte: Divulgação