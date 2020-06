Ministro multado e imagem dos mafrenses em todos os noticiários do país

Os mafrenses que foram a Brasília (DF) no último final de semana, tiveram sua imagem propagada muito além do que imaginavam. Isso porque as cenas de domingo (14), ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, foram parar em todos os noticiários do país nesta segunda-feira.

As imagens chamaram atenção pelo fato do ministro e também os manifestantes não estarem usando máscaras durante os atos, contrariando as normas de segurança contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Vídeo postado pelos manifestantes mafrenses

MINISTRO MULTADO

O governo do Distrito Federal multou o ministro em R$ 2 mil por não usar a máscara durante o protesto de domingo. Weintraub esteve em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Esplanada dos Ministérios.

O uso do item de proteção é obrigatório em áreas públicas da capital desde o dia 30 de abril. Quem for flagrado sem o acessório pode ser multado em até R$ 2 mil, além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, neste caso, pode chegar a um ano de prisão.

A assessoria do Ministério da Educação afirmou que o ministro não foi notificado e que a pasta não comentará o caso. Em nota, o DF Legal informou que, até esta segunda-feira (15), cerca de 61 mil pessoas já foram abordadas e duas multas foram aplicadas pelo descumprimento da regra.

Além do ministro, a maior parte dos manifestantes também estava sem máscara. Durante o ato, Weintraub provocou aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas.

O valor da multa aplicada ao ministro é o máximo da punição. No documento, o fiscal que aplicou a penalidade escreveu que a notificação ocorreu porque o “autuado”” estava em via pública “sem máscara de proteção […] em desacordo com o estabelecido em decreto nº 40.648/2020 no Distrito Federal”. O auto de infração foi endereçado ao gabinete do ministro, na Esplanada.

Com informações e vídeo: Portal G1

Vídeo manifestantes: Ney Altmayer/Facebook