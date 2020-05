Rio Negro registra primeira morte por coronavírus

A manhã desta terça-feira, dia 19, teve uma notícia triste em Rio Negro (PR): o primeiro óbito pelo novo coronavírus (Covid-19).

A vítima foi o segundo caso de infecção no município – diagnosticado no dia 07 de abril – um paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, com saúde vulnerável, visto ser oncológico e transplantado. Ele estava hospitalizado em Curitiba (PR).

De acordo com a secretária de saúde, Simone Gondro, o setor de saúde e epidemiologia dará suporte para o cumprimento do protocolo determinado pelo Governo do Estado do Paraná quanto ao velório e sepultamento.

NOVE CASOS EM RIO NEGRO

Até o momento, a cidade de Rio Negro computou nove casos. Desses, além deste óbito, dois estão em alta médica, um internado e cinco em isolamento domiciliar.

Imagem: Divulgação