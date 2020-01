Multinacional japonesa oferece vagas para moradores de Quitandinha

Compartilhar no Facebook

A Sumitomo Rubber do Brasil (SRB), multinacional japonesa instalada em Fazenda Rio Grande-PR, está com novas vagas de emprego para moradores do município de Quitandinha-PR.

As oportunidades são para homens, com idade mínima de 18 anos e ensino médio completo ou cursando.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador da cidade até o próximo dia 14, onde será emitida carta de encaminhamento. São indispensáveis Carteira de Trabalho (CTPS) e Carteira de Reservista.

Maiores informações através do telefone (41) 3623-2002 ou diretamente na agência, localizada na rua do Expedicionário, nº 173.

A EMPRESA

O Grupo Sumitomo Rubber do Brasil pertence ao Grupo Sumitomo Rubber Industries, fundado em 1909, na cidade de Kobe, no Japão. Reconhecido por seu trabalho baseado na tecnologia da borracha, o grupo, em 1913, foi pioneiro na produção de pneus para automóveis no Japão.

A empresa é reconhecida pelo desenvolvimento constante de inovações, utilizando-se das mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado para oferecer produtos de alta qualidade.

O Grupo Sumitomo Rubber mantém uma relação de sucesso com a Dunlop desde 1963, ano em que o grupo adquiriu a Dunlop Tyres.

No Brasil, a marca atua nos segmentos de pneus para veículos de passeio, SUV’s, pick-ups, caminhões e ônibus. Já a Falken, sua outra marca, atua nos segmentos de passeio e vans, com características mais esportivas.

Foto: Pedro Ribas/ANPr