Município de Campo do Tenente confirma primeiro caso de coronavírus

O município de Campo do Tenente (PR) teve, na manhã desta segunda-feira, dia 27, o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) confirmado.

Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 63 anos de idade, diabético e hipertenso, o qual requer maior atenção, visto se encaixar no grupo de risco.

ÁUDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Em áudio, o secretário de saúde de Campo do Tenente, Antônio Edson de Souza, confirmou e detalhou o caso.

HISTÓRICO

O paciente esteve no estado do Rio de Janeiro por 14 dias. Ao retornar ao Paraná, ficou por cerca de uma semana no município de Fazenda Rio Grande. Após este período, retornou a Campo do Tenente, onde estava há sete dias, quando apresentou sintomas gripais avançados.

Na última sexta-feira (24), o paciente procurou a Unidade de Atendimento a Síndromes Gripais e Covid-19 de Campo do Tenente, onde foi realizada a coleta para o exame e o mesmo foi imediatamente encaminhado para Curitiba (PR).

Atualmente, o paciente encontra-se internado no hospital de Campo Largo (PR), para onde foi transferido. Familiares estão isolados e em monitoramento pela equipe de saúde de Campo do Tenente.

CONTATOS

Dúvidas e orientações sobre o coronavírus em Campo do Tenente (PR):

– Telefone fixo: (41)3628-1930

– Celulares e WhatsApp: (41) 99225-8031, (41) 99219-7841 e (41) 99245-5413

– Horários de atendimento: segunda a sexta-feira das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min

– Após as 16h30min: dúvidas através do telefone (41) 3628-1284.