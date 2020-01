Irati e Lapa preservam o “mesmo Colégio Barão” que Rio Negro demoliu

Sobre a foto do então Grupo Escolar Barão de Antonina de Rio Negro, publicada no #TBT da última quinta-feira, as manifestações pelas redes sociais foram tantas que, me sinto na obrigação de dar continuidade ao tema, afinal, sem querer, graças a sabedoria de alguns leitores, descobrimos algumas curiosidades.

O que poucos sabem é que, se em Rio Negro – graças a irresponsabilidade de gestores da época – o imponente e luxuoso prédio foi ao chão, em pelo menos dias cidades do Paraná, o “mesmo prédio” está em pé.

Nos anos 30/40, durante a gestão do governador Manuel Ribas, o Estado do Paraná ganhou alguns colégios feitos com a mesma planta, obedecendo, os mínimos detalhes, que podem ser vistos nas cidades de Irati e da Lapa.

IRATI

Existente desde 1924, o então Grupo Escolar de Irati – atual Colégio Estadual Duque de Caxias – teve seu novo prédio inaugurado em 07 de outubro de 1939.

O prédio, localizado na rua XV de Novembro, nº 810, é, praticamente o mesmo que existiu em Rio Negro. Observando fotos e circulando pelas ruas em seu entorno através do Google Street View, é possível notar a estrutura idêntica demolida por aqui. Desde o a fachada, até o salão nobre e o pátio.

LAPA

O Colégio General Carneiro foi fundado por iniciativa da população lapeana no dia 22 de junho de 1944. O Colégio Estadual leva o nome de um dos personagens mais marcantes da história da cidade, Antônio Ernesto Gomes Carneiro, General que comandou o tão famoso Cerco da Lapa em 1894.

Diferente das estruturas de Irati e Rio Negro (demolida), a edificação da Lapa possui apenas um andar, mas é notável que seu desenho seguiu o padrão da época, mantendo todos os detalhes. Curiosamente, apesar do colégio ser de andar único, o salão foi construído na mesma altura das demais edificações, ficando idêntico.

As imagens foram capturadas através do Google Street View e também em redes sociais particulares. Os dois colégios mantêm suas estruturas intactas, preservando não só uma obra arquitetônica, como suas histórias.

Diferente do Barão de Rio Negro, que em 1992 foi ao chão, sendo um verdadeiro crime por parte dos gestores da época, que nunca responderam por isso. E nem pela grande quantidade de mármores das escadarias que, simplesmente, sumiram.

Seguimos buscando mais informações de colégios com a mesma estrutura pelo Paraná. Colabore! E deixe seu comentário!

Fotos: Divulgação