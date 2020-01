O antigo prédio do Grupo Escolar Barão de Antonina de RN que foi ao chão

Compartilhar no Facebook

O #TBT de hoje é dos anos 1940. Na foto, a antiga edificação do então Grupo Escolar Barão de Antonina de Rio Negro – hoje, colégio estadual. Um luxuoso e imponente prédio, verdade seja dita, com escadas de mármore e amplas salas de aula, por onde centenas de rionegrenses passaram.

Porém, no ano de 1992, toda essa estrutura foi ao chão. Para muitos, a demolição do prédio foi irresponsável, onde junto com ele, colocou-se abaixo uma história que deveria ser preservada. Na época, os responsáveis alegaram que a estrutura estava condenada e, sem a possibilidade de reversão, a única alternativa era demolir.

Foto: Arquivo/Colégio Barão RN