Opinião: prefeituras precisam tomar frente e determinar horários e linhas do transporte emergencial

Depois de mais de 80 dias sem nenhum serviço de transporte coletivo vigente – a ponto da viação que operava há mais de três décadas em Mafra e Rio Negro não suportar o prejuízo e encerrar suas atividades – vans até então usadas no transporte escolar, também sem operar pelo mesmo período, foram acionadas para, ao menos, amenizar a situação.

Em Rio Negro, o serviço chamado de ‘transporte emergencial alterativo’ começou a funcionar no último dia 09. Como ainda não foi contratada a empresa que irá operar em caráter definitivo por meio do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU), ou seja, nas duas cidades, a Prefeitura de Mafra anunciou que a partir desta quarta-feira, dia 17, também passará a atuar provisoriamente com o serviço emergencial alternativo, seguindo os mesmos parâmetros adotados no lado rionegrense.

Há uma semana operando em Rio Negro, as vans têm tentado, na medida do seu possível, remediar a situação. Não é fácil, é verdade. As falhas são inevitáveis, afinal, é um momento novo e de adaptação tanto para os profissionais, quanto aos usuários.

Mas uma situação – e talvez a mais importante deste serviço – merece maior atenção: o cronograma de horários. Em menos de uma semana, recebi, juntamente com o portal Click Riomafra, pelo menos três tabelas diferentes, com alterações de horários e linhas em Rio Negro. Um dia antes do serviço iniciar, já haviam sido publicados dois cronogramas, um alterando o outro. E, tudo que havia sido amplamente divulgado sofreu alterações, que em muitos casos, não foi visto pelo mesmo número de pessoas que visualizou a primeira tabela. Detalhe: os cronogramas feitos e divulgados pelos próprios profissionais de transporte.

As prefeituras precisam bater no peito e assumir essa responsabilidade, determinando horários, linhas e trajetos a serem atendidos. Sem mudanças! Da mesma forma, as prefeituras devem utilizar sua estrutura para divulgar o cronograma de forma oficial e única (via redes sociais, site, imprensa e afixando em todas os pontos da cidade), o que daria mais segurança ao usuário e credibilidade ao serviço, principalmente no que se refere aos horários.

Se ainda der tempo, aí está uma ideia para a Mafra. É provisório, mas precisa ser organizado.

Imagem: Divulgação