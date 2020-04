Paciente de 60 anos é o terceiro infectado por coronavírus em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A secretária de Saúde de Rio Negro (PR), Simone Gondro, confirmou no início da tarde desta quarta-feira, dia 08, o terceiro caso de coronavírus (Covid-19) no município.

Trata-se de um paciente masculino, com 60 anos de idade, o qual atestou positivo no exame realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR).

O paciente não saiu da cidade nos últimos dias, porém, recebeu em sua residência visita de familiares oriundos de um município de Santa Catarina.

CASOS EM ANÁLISE

A Secretaria de Saúde de Rio Negro aguarda o resultado de mais quatro exames, realizados com pacientes suspeitos.

Imagem: Divulgação