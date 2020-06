Paciente de 70 anos é 15º caso de coronavírus em Mafra

Compartilhar no Facebook

Atualização diária do boletim do coronavírus (Covid-19) em Mafra (SC), divulgada às 18h30min desta quinta-feira, dia 11, confirmou mais um caso da doença no município.

O paciente que teve seu exame atestado positivo é do sexo masculino e tem 70 anos de idade. Ele está hospitalizado.

CASOS

A cidade de Mafra chegou a 15 casos confirmados até o momento desde o início da pandemia. Desses, sete já estão recuperados.

Os oito ainda em tratamento se dividem da seguinte forma: cinco em acompanhamento domiciliar, dois em enfermaria e um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Imagens: Divulgação