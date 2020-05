Papanduva registra primeira morte por coronavírus na região

Foi confirmado na manhã desta terça-feira (12), pelo Laboratório Central do Estado de Santa Catarina (Lacen/SC), o primeiro óbito causado pelo novo coronavírus (Covid-19) na região. Trata-se do terceiro caso de coronavírus na cidade de Papanduva (SC), onde a vítima – um paciente masculino de 38 anos – tinha histórico de patologia pulmonar, vindo a óbito no último domingo, dia 11, no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra (SC), onde estava internado.

Por não haver relato de viagem ou contato com pessoas de fora da cidade, a Secretaria da Saúde acredita que a vítima tenha sido infectada por contaminação comunitária.

Os familiares estão em isolamento social e, as pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas. Os exames devem ser feitos a partir de oitavo dia subsequente ao contato com a vítima, cumprindo o protocolo do Ministério da Saúde.

Com informações: Prefeitura de Papanduva

Foto: Divulgação