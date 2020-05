Papanduva registra terceiro óbito por Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Papanduva (SC), através da Vigilância Epidemiológica, confirmou na tarde desta quinta-feira, dia 21, a terceira morte por coronovírus (Covid-19) na cidade.

A vítima – que morava no bairro Santa Mônica – é do sexo masculino, com 65 anos de idade, era hipertenso e teve contato com outro paciente infectado.

O paciente estava sob monitoramento e faleceu no início da semana. Porém, foi confirmado hoje (21) junto ao Laboratório Central de Santa Catarina (Lecen/SC) seu exame positivo, o que computa o 13º caso de Covid-19 no município.

Familiares e pessoas que tiveram contato com o mesmo estão isoladas e sob monitoramento da equipe epidemiológica.

Imagem: Prefeitura de Papanduva/Divulgação