Prefeitura de Três Barras abre inscrições para concurso público

Um total de 30 vagas deverão ser preenchidas, através de concurso público, na Prefeitura de Três Barras-SC.

As inscrições foram abertas às 14h desta sexta-feira, dia 03, e seguem até o dia 1° de fevereiro, devendo ser efetuadas via internet no site da empresa We Do Serviços, vencedora do processo licitatório, responsável por realizar o concurso: http://wedoservicos.com.br.

Para os cargos de nível fundamental, médio e técnico a inscrição custa R$ 50. Para as vagas de nível superior, o valor é de R$ 100.

A prova teórica objetiva será aplicada no dia 16 de fevereiro, em local a ser divulgado

Os salários variam entre R$ 1.133,88 a R$ 11.453,52. Estarão em disputa vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro de reserva, com cargas horárias de 10h a 40h semanais.

EDITAL

O edital completo está disponível nos sites da Prefeitura de Três Barras e da empresa We Do Serviços:

– http://tresbarras.sc.gov.br/noticias/concursos-publicos-processos-seletivos

– http://wedoservicos.com.br

Foto: Prefeitura Três Barras/Divulgação