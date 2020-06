Prefeituras de Mafra e RN dizem que notificaram Santa Clara para retomada dos serviços

As prefeituras de Mafra (SC) e Rio Negro (PR) se manifestaram sobre o encerramento das atividades da Viação Santa Clara, noticiado ontem.

De acordo com a Prefeitura de Mafra, a empresa já foi notificada para retomada imediata dos trabalhos. E, ao mesmo tempo, informa que já deu início a um processo licitatório emergencial de nova empresa, diante de uma negativa da Santa Clara quanto ao retorno dos trabalhos.

Já a Prefeitura de Rio Negro informou em nota que com base no decreto do Governo do Paraná, não suspendeu os serviços de transporte coletivo, e notificou a empresa para a retomada das linhas apenas no perímetro rionegrense. Informa ainda que a empresa respondeu que, sem majoração das tarifas e sem o pagamento de um subsídio por parte da prefeitura, não teria o interesse em continuar prestando serviço de transporte público na cidade.

LEIA A NOTA DA PREFEITURA DE MAFRA NA ÍNTEGRA

LEIA A NOTA DA PREFEITURA DE RIO NEGRO NA ÍNTEGRA

Leia a nota oficial emitida pela Viação Santa Clara

Imagens: Divulgação/Prefeituras Mafra e RN