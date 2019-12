Professora tem carro riscado por familiar de aluno em Mafra

Compartilhar no Facebook

A cada dia que passa, infelizmente, os limites do respeito e da educação vem sendo ultrapassados pela inversão de valores na sociedade.

E no último dia 12 (quinta-feira) mais uma triste prova disso aconteceu na Escola de Educação de Educação Básica Professor Gustavo Friedrich, no bairro da Restinga, em Mafra.

Um dia após simplesmente chamar atenção de um aluno, a professora Maria Claudia Oczkowski se deparou com uma surpresa nada agradável: seu carro, que estava estacionado ao lado da escola, com a pintura totalmente riscada. Um prejuízo calculado em R$ 2.200.

Ao verificar as gravações das câmeras de segurança, constatou-se que o ato havia sido praticado por um familiar do aluno em questão, “revoltado” com a professora.

O caso virou Boletim de Ocorrência, registrado junto à Polícia Civil de Mafra. O veículo foi submetido a perícia pelo IGP e as filmagens já se encontram em posse da polícia.

Nesta semana, o caso tramitará no Fórum de Mafra.

Foto: Divulgação