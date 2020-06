Papanduva tem a quarta morte por coronavírus confirmada

A Secretaria Municipal da Saúde de Papanduva (SC), através do departamento de Vigilância Epidemiológica, divulgou na tarde desta segunda-feira (01) a quarta morte por coronavírus (Covid-19) na cidade.

A vítima é do sexo feminino, com 57 anos, moradora da localidade de Floresta II. Ela era cardíaca e estava internada há mais de 15 dias na UTI de Canoinhas.

MAIS DOIS CASOS



Também foram divulgados mais dois casos confirmados. As pessoas diagnosticadas com Covid-19 são duas mulheres, com 23 e 31 anos de idade, que realizaram os exames em laboratório particular.

Com isso, a cidade chega a 16 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, nove encontram-se em tratamento, três estão recuperados e quatro entraram em óbito.

Imagem: Prefeitura de Papanduva/Divulgação