Quatro novos casos de coronavírus confirmados em Mafra

Compartilhar no Facebook

Foram confirmados na tarde desta terça-feira, dia 30, mais quatro casos de coronavírus (Covid-19) em Mafra (SC). Com os novos diagnósticos, a cidade chega a 36 casos registrados desde o início da pandemia.

NOVOS CASOS

Os novos pacientes com atestado positivo para o Covid-19 são: três do sexo feminino (32, 36 e 40 anos de idade) e um do sexo masculino (40 anos de idade). Todos estão estáveis e em isolamento domiciliar.

25 RECUPERADOS

Dos 36 diagnósticos positivos, 25 já estão recuperados e 11 seguem em tratamento domiciliar.

Imagens: Divulgação