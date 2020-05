Quatro profissionais da saúde de Papanduva atestam positivo para o coronavírus

Compartilhar no Facebook

Em vídeo, transmitido através do Facebook da Prefeitura de Papanduva (SC), mais quatro casos positivos para o novo coronavírus (Covid-19) foram confirmados ao meio-dia desta quarta-feira, dia 20.

Todos os pacientes são profissionais da saúde: três mulheres (com 24, 29 e 31 anos de idade) e um homem com 38 anos de idade. Desses, dois não tiveram contato com pacientes infectados, o que gera a dúvida sobre a contaminação.

Os casos foram detectados após todos os funcionários – cerca de 50 – do Hospital São Sebastião serem submetidos a exames.

Todos os pacientes encontram-se afastados, estão recebendo tratamento e seguem em isolamento domiciliar.

DOZE CASOS

Papanduva chegou a 12 casos confirmados de coronavírus. Desses, nove estão em tratamento, dois recuperados e um entrou em óbito.

Vídeo: Prefeitura Papanduva/Divulgação