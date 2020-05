Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Mafra (SC) confirmou no início da tarde deste sábado, dia 23, mais um caso positivo do novo coronavírus (Covid-19) no município.

O paciente diagnosticado é do sexo masculino, tem 37 anos e histórico de viagem e contato fora da cidade.

Ele encontra-se em isolamento domiciliar, sendo tratado e monitorado pela equipe de saúde do município.

Imagem: Prefeitura Mafra/Divulgação