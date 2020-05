Quinto caso de coronavírus é confirmado em Papanduva

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal da Saúde de Papanduva (SC), através do departamento de Vigilância Epidemiológica, confirmou mais um caso do novo coronavírus (Covid-19) no município, que agora chega a cinco registros, sendo: dois internados, dois já recuperados e um óbito.

O resultado foi confirmado hoje pelo Laboratório Central (Lacen/SC). De acordo com o setor de saúde, trata-se de um paciente idoso, sexo masculino, 75 anos de idade, oncológico, diabético, hipertenso e tem como doença de base a pneumonia. O paciente está internado no Hospital São Sebastião há oito dias.

A família encontra-se em isolamento social e segue todas as orientações determinadas pela Secretaria Municipal da Saúde.

Imagem: Divulgação