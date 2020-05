Quitandinha registra primeira morte e sete novos casos de coronavírus

A cidade de Quitandinha (PR), região metropolitana de Curitiba, teve nesta segunda-feira, dia 25, a primeira morte por coronavírus (Covid-19) confirmada.

A vítima é do sexo feminino, com 43 anos de idade – que foi o terceiro caso confirmado da doença no município, diagnosticado no dia 07 de maio. Desde então, ela estava internada em estado grave no Hospital do Rocio, em Campo Largo, vindo a falecer no início da noite de hoje.

SETE NOVOS CASOS

Além do óbito, foram confirmados mais sete casos de Covid-19 em Quitandinha. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes são todos jovens, do sexo masculino, com idades entre 20 e 30 anos, que apresentam quadros clínico e sintomático estáveis, sem maiores complicações.

O protocolo da Vigilância Epidemiológica estabelece que, além do atingido pela doença, todos as pessoas com convívio próximo ao infectado mantenham o isolamento total. Assim sendo, desde quando foram considerados suspeitos, os pacientes já estavam em isolamento e tomando todos os cuidados necessários para evitar a disseminação da doença.

A cidade computa 27 casos de coronavírus, sendo seis recuperados, 20 em tratamento e um óbito.

Imagem: Prefeitura de Quitandinha/Divulgação