Foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR) no final da tarde desta terça-feira (26) o 12º caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no município.

Trata-se de paciente do sexo feminino, 25 anos, a qual teve contato com outra pessoa infectada dentro do município.

A paciente está estável, em isolamento domiciliar e sendo monitorada pela equipe de saúde do município, bem como seus familiares.

Imagem: Prefeitura RN/Divulgação