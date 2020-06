Rio Negro confirma 14º caso de coronavírus

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR) confirmou na manhã desta quinta-feira, dia 04, o 14º caso positivo de coronavírus (Covid-19) na cidade.

A infecção é de uma paciente do sexo feminino, 43 anos de idade, a qual teve contato com outro infectado (trabalha no mesmo ambiente).

De acordo com a secretária de saúde, Simone Gondro, a paciente está estável, em isolamento domiciliar, sendo monitorada pela equipe de saúde do município.

Dos 14 casos diagnosticados até o momento em Rio Negro, 12 já estão curados e em alta médica, um registrou óbito e o diagnosticado hoje está em tratamento.

Imagem: Divulgação