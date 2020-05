Rio Negro confirma mais dois casos de coronavírus

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR) confirmou na manhã desta sexta-feira, dia 15, dois casos do novo coronavírus (Covid-19) no município. Tratam-se de dois pacientes do sexo masculino, um de 20 anos e outro de 50 anos.

Os resultados positivos para os dois exames foram confirmados por volta das 10h pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR).

PACIENTE DE 20 ANOS

O primeiro caso é de um estudante, com 20 anos de idade, que cursa faculdade no Rio de Janeiro, o qual já chegou infectado ao município.

O paciente encontra-se em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe de saúde. Seus familiares também estão isolados e sendo monitorados.

PACIENTE DE 50 ANOS

Já o segundo caso, o paciente de 50 anos recebeu a visita de um enteado no final de semana do Dia das Mães, que possivelmente o infectou. O visitante trabalha como caminhoneiro, percorrendo os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O homem encontra-se internado no Hospital Bom Jesus, em estado estável. Seus familiares também estão isolados e em monitoramento.

Imagem: Divulgação