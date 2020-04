Riomafra continua mais uma semana sem transporte coletivo

Mais uma semana com os serviços suspensos. Parada desde o último dia 19 de março, a Viação Santa Clara – empresa responsável pelo transporte coletivo nas cidades de Mafra e Rio Negro – não deve retomar as operações nesta semana, como alguns usuários do serviço aguardavam.

A empresa continua obedecendo ao Decreto nº 515 do Governo do Estado de Santa Catarina, em combate a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), onde as atividades haviam sido paralisadas por sete dias, porém, o governador Carlos Moisés prorrogou nesta semana o decreto pela segunda vez, chegando a 14 dias adicionais.

Foto: Miguel Luiz/Arquivo/Gazeta RM