Rua Presidente Costa e Silva, em Itaiópolis, receberá pavimentação

Na cidade de Itaiópolis-SC, a rua Presidente Costa e Silva, no Bairro Lucena – junto com outras vias que já estão no cronograma de obras do município – deve receber pavimentação nos próximos meses.

A informação foi confirmada através do Facebook oficial da Prefeitura de Itaiópolis, que se manifestou após, segundo a nota, boatos maldosos que circulavam pelo município.

Misteriosamente, o texto postado na rede social sumiu. Mas a população do bairro leu. E aguarda ansiosamente pelas obras, é claro.

Imagem: Google Street View/Reprodução